Invité : Sébastien Missoffe, patron de Google France, se confie sur "Gemini", sa révolution à venir

L’homme à la tête de Google France depuis 2017, Sébastien Missoffe, est l’invité de Quotidien, lundi 11 décembre. Le directeur général de la société qui fête ses 25 ans, ancien vice-président de Youtube, s’exprime dans un premier temps sur ce en quoi consiste son travail. Puis, il tente de dévoiler quelques secrets sur les bureaux de Google, objet de nombreux fantasmes. L’homme âgé de 49 ans se confie ensuite sur la nouvelle intelligence artificielle lancée par l’entreprise américaine, « Gemini », qui devrait très rapidement concurrencer ChatGPT, voire bien plus. Il se penche sur la genèse de ce projet qui devrait révolutionner nos vies, sur son inventeur et son coût. Puis, le patron de Google livre son ressenti face au départ de Geoffrey Hinton, l’un des grands cerveaux du groupe, qui a pourtant décidé de démissionner il y a quelques mois, face au risque que représente selon lui l’intelligence artificielle pour l’humanité. Sébastien Missoffe tente de livrer la plus-value que peut apporter l’intelligence artificielle sur notre quotidien, confie son opinion sur l’augmentation à prévoir des fake news et des deep fakes, et sur les projets de régularisation à venir les concernant. Puis, l’invité du jour s’exprime sur les tendances de recherche 2023, sur l’impact sur notre vie personnelle lorsque l’on fait une recherche Google, et sur les « Pourquoi », « C’est quoi », et « Où » massivement présents dans ces recherches.