Invité : s’effondrera, s’effondrera pas ? Avec Antoine Buéno (Partie 1)

Depuis quelques années, on entend parler de « l’effondrement » futur de nos sociétés. Crises politiques, économiques, écologiques : le monde, notre monde, peut-il survivre à son propre futur ? La nature va-t-elle disparaître et avec elle notre civilisation ? Ces questions, Antoine Buéno les pose et tente d’y répondre dans « L’effondrement (du monde) n’aura (probablement) pas lieu ». Expert en utopie et en science-fiction, conseiller au Sénat et même spécialiste des Schtroumpfs, il imagine l’avenir de notre monde et donc notre avenir. Antoine Buéno est sur le plateau de Quotidien.