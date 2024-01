Invité : Simon Shuster livre les secrets de Volodymyr Zelensky dans « Nous vaincrons »

Le grand reporter du Time Magazine, Simon Shuster, est l’invité de Quotidien vendredi 12 janvier. Le Russo-américain d’origine ukrainienne publie un livre disponible le 24 janvier prochain sur Volodymyr Zelensky intitulé « Nous vaincrons », lui qui figure parmi les meilleurs spécialistes de la guerre en Ukraine. Il revient dans un premier temps sur sa rencontre avec le président ukrainien en 2019, quelques jours avant son triomphe. « Nous vaincrons », à retrouver aux éditions Harper Collins se lit sous la forme d’un journal de guerre, et dépeint le quotidien du chef d’Etat ukrainien, que Simon Shuster surnomme « The Showman » et qui va doucement se métamorphoser. Puis, l’homme qui couve les affaires internationales tente de ressortir une image précise qui l’a marqué depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, avant de livrer ses impressions sur le bunker de Volodymyr Zelensky dans lequel le journaliste s’est rendu à plusieurs reprises. Simon Shuster tente ensuite de dépeindre l’état d’esprit actuel du président ukrainien alors que la situation est délicate et que les civils semblent lassés de cet état d’urgence constant. Enfin, il évoque le risque d’une addiction trop grande au pouvoir de l’homme de 45 ans et livre quelques mots sur Vladimir Poutine.