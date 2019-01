Invité : Soprano, nouveau juré de The Voice sur TF1

L’émission The Voice revient le 9 février sur TF1. Pour sélectionner, coacher et former les futurs talents de demain, les jurés Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano. Une saison pleine de nouveautés puisque Jenifer y fait son grand retour et que deux nouveaux jurés viennent compléter l’équipe : Julien Clerc et Soprano. C’est la première fois que le chanteur marseillais intègre l’équipe des jurés de la version adulte du programme, après avoir roulé sa bosse chez The Voice Kids. Soprano est sur le plateau de Quotidien pour en parler.