Invité : Stanislas Niox-Chateau, PDG de Doctolib

Depuis le début de la crise sanitaire, la plateforme Doctolib est devenue incontournable pour les patients comme pour les soignants. Prise de rendez-vous à distance pendant les confinements et véritable outil pour la campagne de vaccination, l’application s’est imposée partout en France. On en parle avec son co-fondateur et PDG, Stanislas Niox-Chateau.