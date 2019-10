Invité : Stéphane Albouy, directeur des rédactions du Parisien, s’explique après le faux scoop sur Xavier Dupont de Ligonnès

Vendredi 11 octobre, il est 20h45 lorsque le Parisien lâche une bombe : Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté à Glasgow, en Ecosse, après huit ans de cavale. L’homme, soupçonné d’avoir assassiné sa femme et leurs quatre enfants, est parmi les criminels les plus recherchés de France. Rapidement, l’AFP confirme l’information, toutes les rédactions embrayent et reprennent l’information du Parisien : c’est le début d’une longue nuit d’édition spéciale. Jusqu’à ce que le couperet tombe, samedi en début d’après-midi : l’homme arrêté n’est pas Xavier Dupont de Ligonnès, comme le prouvent ses analyses ADN. Stéphane Albouy est le directeur des rédactions du Parisien. Il est sur le plateau de Quotidien pour nous parler des coulisses de la plus grosse fausse info de ces dernières années.

En savoir plus sur Yann Barthes