Invité : Stéphane Bak pour "Spiderman : New-generation"

Il est sans nul doute le plus jeune humoriste de France. Stéphane Bak a commencé sa carrière à 14 ans dans les petites salles parisiennes, avant de s’intéresser au cinéma. Aujourd’hui, à 22 ans, il fait déjà parti des humoristes qui comptent, et des acteurs qu’il faudra suivre dans les années à venir. Aux côtés de Presnel Kimpembe, Camelia Jordana ou encore Olivier Giroud, Stéphane Bak s’est essayé au doublage en interprétant le rôle de Spiderman dans le prochain dessin-animé de Peter Ramsey, « Spider-Man : new generation ». Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler.