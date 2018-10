Invité : Stéphane Bern, pour un nouveau numéro de "Secrets d’Histoire"

Ces derniers mois, on le présente surtout comme le M. Patrimoine d’Emmanuel Macron. Stéphane Bern, le spécialiste de la royauté et de l’Histoire a été choisi par le président pour sauver le patrimoine français. Et si on a plus l’habitude de voir un Stéphane Bern souriant et gentil, il n’a pas hésité à monter au créneau pour faire valoir l’utilité de son travail. Pour autant, Stéphane Bern n’en n’a pas oublié l’Histoire. Il publie le huitième volume de sa collection "Secrets d’Histoire", aux éditions Albin Michel. Stéphane Bern est sur le plateau de Quotidien pour en parler.