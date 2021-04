Invité : Stéphane Richard, PDG d’Orange

Stéphane Richard est le président-directeur général d’Orange depuis dix ans. Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde et le premier en France. L’entreprise compte 260 millions de clients dans 26 pays et 142 000 salariés, dont 82 000 en France. Chiffre d’affaires ? 42 milliards d’euros. Stéphane Richard est sur le plateau de Quotidien. Ensemble, on parle de l’avenir des télécommunications, de la 5G, mais aussi de la plateforme OCS et d’écologie.