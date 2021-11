Invité : Steven Pinker nous rappelle à la raison

Steven Pinker compte parmi les 100 personnes les plus influentes du monde selon le magazine Time. Le New York dit de lui qu’il est l’homme qui apporte « un regard incroyablement constructif et positif » et Bill Gates l’a élu comme son intellectuel préféré au monde. En France aussi, Steven Pinker fait des ravages : Le Point le décrit comme l’un des plus grands penseurs de notre temps et L’Express l’a même mis en Une de son dernier numéro. Qui est Steven Pinker ? Grand penseur de la rationalité, il est professeur de psychologie à l’université Harvard et il publie « Rationalité : ce qu’est la pensée rationnelle et pourquoi nous en avons plus que jamais besoin ». On en parle avec Steven Pinker sur le plateau de Quotidien.