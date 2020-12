Invité : Tahar Ben Jelloun explique la Philo aux enfants

En savoir plus sur Yann Barthes

Tahar Ben Jelloun est l’un des écrivains francophones les plus traduits dans le monde. Il est le trait d’union entre le Maroc et la France, passionné de philosophie, de poésie et de pédagogie. Lauréat du prix Goncourt en 1987, il a publié « L’islam expliqué aux enfants », « Le racisme expliqué à ma fille » ou encore « Le terrorisme expliqué aux enfants ». Cet hiver, il publie « La Philo expliquée aux enfants ». On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien.