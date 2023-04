Invité : Tahar Rahim aux côtés de Meryl Streep dans « Extrapolations » (partie 2)

Révélé par “Un prophète” de Jacques Audiard en 2009 pour lequel il reçoit le César du meilleur acteur, Tahar Rahim multiplie les premiers rôles pour le cinéma français (“Grand Central”, “Samba”) et entame une carrière internationale tout aussi réussie. En 2021, il campe le rôle du tueur en série Charles Sobhraj dans “Le Serpent” diffusée sur Netflix et il a récemment tourné dans “Napoléon” de Ridley Scott, aux côtés de Joaquin Phoenix. À l’occasion de la sortie de la série d’anticipation “Extrapolations” sur Apple TV+ qui réunit Meryl Streep, Marion Cotillard, Forest Whitaker et bien d’autres, Tahar Rahim répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.