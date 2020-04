En savoir plus sur Yann Barthes

Le Dr Gérald Kierzek est médecin urgentiste à l’hôpital Hotel-Dieu à Paris. Consultant santé sur les chaînes du groupe TF1, il est régulièrement invité en plateau depuis le début de l’épidémie. On analyse avec lui situation de la crise sanitaire en France, les annonces d’Emmanuel Macron sur un déconfinement progressif et on parle, un peu, d’avenir.