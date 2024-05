Théodort arrête YouTube pour la musique

À10 ans, Théodort poste sa première vidéo sur internet. Un geste naturel pour lui qui a grandi en se filmant avec son frère, entre deux albums autoproduit au piano. À 13 ans, il pose son premier flow en studio et tourne des clips amateurs. Sa chaîne décolle la même année avec une vidéo où il clash le YouTubeur Amine Mojito. En dix jours, les compteurs passent de 10 000 à 100 000 abonnées ! Et c’est parti pour des années d’ébullition créative, de gags et de concepts tous azimuts, notamment au studio LOAT à Angers où la musique n’est jamais loin, surtout dans ses parodies de rap. Le 13 janvier 2024, douze ans ou presque après sa première vidéo, il annonce à ses 2,9 millions d’abonnés qu’il tourne une nouvelle page. À 21 ans, il sort son premier album « IMAD », disponible le 24 mai prochain et le single « Toko Dombi » est déjà deuxième des tendances musique sur YouTube. Il en parle sur le plateau de Quotidien.