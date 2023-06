Invité : Thierry Ardisson nous replonge dans « L’âge d’or de la pub » (Partie 2)

Avant d’entamer une carrière dans la télévision à la longévité impressionnante, Thierry Ardisson débute dans la publicité. Il conçoit des slogans et des spots de publicité pour plusieurs agences avant de fonder la sienne. Il est derrière des slogans publicitaires qui ont marqué l’esprit des Français tels que “Lapeyre, y’en a pas deux”. Il invente également les pub-flash de 8 secondes qui ont permis aux petits annonceurs de s’offrir des spots publicitaires. En tant que producteur et animateur de télévision, il impose avec son compère Laurent Baffie un style provocateur et efficace puisque ses émissions rencontrent un grand succès. Il produit le documentaire “L’âge d’or de la pub” sur France 3 qui retrace l’évolution de la réclame audiovisuelle de la fin des années 1960 à aujourd’hui, à renforts d’anecdotes et de décryptage des spots les plus marquants du petit écran par le présentateur. Thierry Ardisson revient sur sa carrière dans la publicité avant Me Too, ses convictions politiques et son regard sur notre époque avec Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.