Invité: Thierry Breton, le commissaire européen qui veut s’attaquer aux GAFAM

C’est une première mondiale : un homme veut réguler l’espace numérique et ses mastodontes, les GAFAM : Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Un homme qui veut même les démanteler s’ils ne respectent pas les règles. Cet homme, c’est Thierry Breton, ingénieur, ancien ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, ancien patron de Thomson et de France-Télécom et actuel commissaire européen chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l’espace. Thierry Breton est sur le plateau de Quotidien.