Invité : Thierry Breton, l’homme qui se dresse face aux géants du numérique

Le Commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, est l’invité de Quotidien, mercredi 13 septembre. L’ancien directeur du Futuroscope de Poitiers ou encore ex-PDG de France Télécom, est l’un des hommes les plus puissants de Bruxelles. Il est notamment reconnu pour sa poigne avec les représentants des géants du numérique comme Jeff Bezos ou encore Mark Zuckerberg. L’ancien ministre de l’Economie, impliqué sur le sujet de la protection des mineurs, donne entre autres ses solutions face au harcèlement en ligne, et dresse le bilan des bons et moins bons élèves chez les géants des réseaux sociaux.