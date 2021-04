Invité : Thierry Marx et Raphaël Haumont inventent la cuisine de l’espace (et du futur !)

L’astronaute français Thomas Pesquet repart dans l’espace dans quelques jours, mais contrairement à son premier voyage, il sera cette fois chouchouté avec des plats signés par un duo composé de l’un des plus grands chefs de son époque et d’un éminent scientifique. Thierry Marx et Raphaël Haumont ont travaillé pendant des mois pour préparer des petits plats savoureux adaptés à la vie dans l’espace. Thierry Marx, chef étoilé, membre fondateur du collège culinaire de France et initiateur de l’école de formation aux métiers de la restauration et de la boulangerie à Paris et Raphaël Haumont, chercheur en physico-chimie des matériaux et professeur d’université, directeur d’une chaire « cuisine du futur » sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.