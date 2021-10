Invité : Thierry Mugler s’expose au Musée des Arts déco

Thierry Mugler est une légende de la mode. Un créateur à l’univers unique, futuriste, indéfinissable : à la fois styliste, parfumeur, photographe, dessinateur et metteur en scène, Thierry Mugler à 1000 casquettes et 1000 vies. Le Musée des Arts Déco lui consacre une exposition « Thierry Mugler couturissime ». On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien.