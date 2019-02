Invité : Thomas Ngijol et Karole Rocher pour "Black Snake, la légende du serpent noir"

Thomas Ngijol revient au cinéma dans une comédie déjantée : Black Snake, la légende du serpent noir. Après avoir passé des années dans l’opulence à Paris, Clotaire Sangala décide de revenir dans son pays natal, en Afrique, pour y retrouver son grand-père, un Chinois expert en arts martiaux. Sur place, il va devoir prendre ses responsabilités pour combattre le crime et devenir… Black Snake, un super-héros aux super-pouvoirs. Thomas Ngijol et son acolyte dans le film, la réalisatrice et actrice Karole Rocher, sont sur le plateau de Quotidien.