Invité : Thomas Pesquet, machine à rêves cosmiques

Thomas Pesquet vient de passer six mois dans l’espace. Devenu l’une des personnalités préférées des Français, l’astronaute nous fait rêver à chacun de ses voyages spatiaux. Il a même redonné l’envie aux plus jeunes de se lancer dans une carrière scientifique. Pendant ses six mois de mission, il a partagé avec le monde ses incroyables clichés pris depuis l’espace, de quoi voir la planète sous un jour nouveau et toujours impressionnant. Pour la première fois depuis son retour sur la Terre ferme, Thomas Pesquet revient à la télévision, sur le plateau de Quotidien.