En savoir plus sur Yann Barthes

Thomas Poitevin change de personnalité comme il change de perruques – et il en a plein ! Pendant le premier confinement, l’humoriste nous a aidé à tenir le coup en nous faisant rire. On est bien content qu’il soit aussi au rendez-vous pour le second. Thomas Poitevin – et ses perruques – sont sur le plateau de Quotidien.