Invité: Thomas VDB s’acclimate, avec ou sans théâtre

Thomas VDB devait jouer son tout nouveau spectacle dès le 14 janvier prochain à l’Européen. Entre la pandémie, les confinements, les déconfinements, les couvre-feux et la fermeture prolongée des lieux culturels, pour l’instant, il nage un peu dans le flou. S’il faudra attendre pour voir « Thomas VDB s’acclimate » sur scène, il nous en parle quand même sur le plateau de Quotidien. Avec lui, on discute de la situation de la Culture, du réchauffement climatique, des « néo-ruraux » dont il se revendique, d’écologie et de paternité.