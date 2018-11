Il a été journaliste musical, il est aujourd’hui comédien et umoriste et il est, surtout, sur les planches du théâtre de toute la France et de la Cigale à Paris pour son spectacle « Bon Chien Chien ». On parle avec lui de chien, forcément, de clope, d’écologie et de musique. Thomas VDB est sur le plateau de Quotidien.