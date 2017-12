Le chanteur Tim Dup fait partie de la nouvelle vague de la chanson française. On le découvre ce soir en interview et en live. « Mélancolie Heureuse » c’est le nom du dernier album de Tim Dup et ça résume très bien sa musique A seulement 22 ans, il a déjà bossé avec Benjamin Biolay, Lou Doillon, et Coeur de Pirate... son interview dans Quotidien. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 11 décembre 2017 – Partie 2