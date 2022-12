Invitée : Titiou Lecoq interroge les tabous autour de l’argent dans le couple

Titiou Lecoq est l’une des voix du féminisme en France. En cette fin d’année, elle publie « Le couple et l’argent : pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes ». Elle y parle (in)égalité salariale, violences économiques, clichés et épargne pour nous aider à comprendre pourquoi la question de l’argent dans le couple continue d’être taboue. Titiou Lecoq est sur le plateau de Quotidien.