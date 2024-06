Invité : Tomer Sisley fait son grand retour en Largo Winch

16 ans après le premier volet et 13 ans après le second, Largo Winch fait son grand retour au cinéma avec "Largo Winch : le prix de l’argent" d’Olivier Masset-Depasse, en salles le 31 juillet prochain. Tomer Sisley incarne de nouveau le célèbre multimilliardaire star de la bande-dessinée et est l’invité de Quotidien pour parler de cette belle aventure de bientôt deux décennies.