Invité : tout ce que vous ignoriez encore sur la reine Elizabeth II, avec Marc Roche

Marc Roche est de ses rares Français qui peut se vanter de connaître la reine Elizabeth II. Mieux, d’avoir été invité à sa table, à plusieurs reprises. L’écrivain, grand spécialiste de la famille royale et de la monarchie britannique, correspondant pour Le Point à Londres, chroniqueur au Soir et à la BBC, mais aussi consultant pour TF1 et LCI, publie cette année « Les Borgia à Buckingham ». En plein jubilé de Platine de la reine, Marc Roche est sur le plateau de Quotidien.