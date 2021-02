Invité: tout ce qu’il faut savoir sur le procès de Donald Trump, avec Corentin Sellin

En savoir plus sur Yann Barthes

Le procès de Donald Trump vient de s’ouvrir à Washington. Pour tout comprendre sur cette procédure et les risques encourus par l’ancien président, on en parle avec le professeur agrégé d’Histoire et grand spécialiste des Etats-Unis, Corentin Sellin. Le 9 février 2021 restera dans l’Histoire des Etats-Unis : pour la première fois en 232 ans, un ancien président américain est jugé au Sénat. Donald Trump, qui vient tout juste d’achever son mandat, est notamment accusé « d’incitation à l’insurrection » après l’attaque du Capitole, le 6 janvier dernier. L’ancien président a décidé de ne pas assister à son procès. Concrètement, que risque Donald Trump ? Quels sont les moyens du Sénat pour le condamner ? Comment va-t-il organiser sa défense ? Corentin Sellin fait toute la lumière sur ce procès hors normes sur le plateau de Quotidien.