Invité : tout comprendre aux retraites, avec Antoine Bozio

Cette rentrée, on ne parle que d’elle et ce n’est pas près de s’arrêter : la réforme des retraites est au cœur des débats. Le gouvernement, plus déterminé que jamais à faire passer sa réforme, envisage d’utiliser le 49-3 en cas de blocage par l’Assemblée nationale. En France, le grand spécialiste du système des retraites s’appelle Antoine Bozio. Directeur de l’Institut des Politiques publiques, il nous aide à tout comprendre sur le système des retraites à la française et ce que le gouvernement veut modifier.