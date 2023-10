Invité : Tristan Waleckx se livre après le scandale autour du Puy du Fou (Partie 2)

Le présentateur et rédacteur en chef de l’émission « Complément d’enquête », Tristan Waleckx, est l’invité de Quotidien, mardi 26 septembre. Celui qui fêtera très prochainement ses 40 ans, se retrouve au cœur d’une polémique depuis quelques semaines suite à la diffusion d’une enquête sur le célèbre parc, Le Puy du Fou, mettant notamment en cause Philippe de Villiers. Un épisode diffusé le 7 septembre dernier, et qui a entraîné de vives réactions de certains médias comme Cnews, Europe 1 ou encore le JDD, qui ont pointé du doigt de nombreux aspects du reportage. Philippe de Villiers a ensuite déclaré avoir porté plainte pour contestation de crime contre l’humanité et négationnisme contre le peuple vendéen. Tristan Waleckx revient donc en toute transparence sur cette affaire, mais également sur son possible soutien à La France Insoumise. Le journaliste explique ses méthodes, et donne son avis sur l’orientation des rédactions du service public, souvent considérées comme étant de gauche.