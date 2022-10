Invité : un lundi soir avec Jamel Debbouze

Jamel Debbouze est l’invité d’honneur de Quotidien. À l’occasion de son grand retour au cinéma dans « Le nouveau jouet », Yann Barthès reçoit l’un des humoristes préférés des Français pour parler avec lui de sa longue et riche carrière, revenir sur ses trois dernières années passées loin des théâtres, des tournages et des médias et parler du « Nouveau jouet », une comédie rare capable de nous faire rire et de parler de violence sociale. Jamel Debbouze est sur le plateau de Quotidien.