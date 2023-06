Invité – Urgence climatique : quand réagira-t-on ? Avec François Gemenne

Plus le temps passe, plus la situation climatique se détériore, plus l’impératif d’action devient urgent. Augmentation des catastrophes climatiques, vagues de chaleur record dans le monde : les choses empirent et les scientifiques ne cessent de tirer la sonnette d’alarme. Ce mercredi 14 juin encore, deux experts du GIEC alertent dans les colonnes du Monde. Ils affirment que l’humanité se dirige tout droit vers une planète où seule une partie de la surface de la Terre sera habitable, que l’Afrique y serait condamnée, qu’il faudrait désormais des milliers de milliards en plus chaque année pour atténuer et espérer s’adapter à un réchauffement climatique de +4°C. Pour en parler, Yann Barthès reçoit François Gemenne, chercheur, politologue, spécialiste de l’environnement et membre du GIEC.