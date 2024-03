Invité : Valentin Raffali, le jeune chef marseillais à la créativité et l’intensité illimitée

L’une des sensations de la nouvelle saison de Top Chef, Valentin Raffali, est l’invité de Quotidien vendredi 22 mars. Le jeune marseillais qui a ému les téléspectateurs et bouleversé les chefs durant le programme. Depuis, son restaurant, Le Livingston, est l’une des tables les plus prisés de Marseille. Le passionné de cuisine revient sur son parcours actuellement dans l’émission, lui qui est au cœur de l’équipe encadrée par des cheffes femmes et sur les différentes épreuves qui l’on fait évoluer. Plus intimement, il se confie sur le cancer de l’œil dont il a souffert ainsi que sur la perte de son père lorsqu’il était très jeune. Le jeune homme qui a commencé la cuisine à 14 ans, souhaite au sein de son établissement aller contre les idées d’un monde de la cuisine dur et violent. Certains plats de sa carte sont parfois créés le jour même et varient presque tous les jours, lui qui prône la créativité, la liberté et l’intensité. Enfin, Valentin Raffali en dit plus sur l'une de ses créations.