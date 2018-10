Invité : Verino s’installe au Grand Rex

L’humoriste Verino s’installe au Grand Rex le 26 octobre prochain, après avoir rempli la salle du Grand Point Virgule. Olivier Balestriero de son vrai nom décortique notre quotidien avec humour et impertinence dans ce nouveau spectacle « Verino s’installe ». Lancé en 2009, il a fait plusieurs apparitions à la télévision et au cinéma qui lui ont permis de se faire connaître du grand public. Et depuis 2017, il cartonne sur Youtube avec un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter, toujours avec humour, l’actualité de la semaine. Verino est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de lui.