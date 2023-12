Invité : Victorien, candidat sortant de la Star Academy, se livre sur son aventure

Le candidat sortant de la Star Academy, Victorien, est l’invité de Quotidien, lundi 4 décembre. Le jeune artiste autodidacte originaire de l’Herault, également ostréiculteur, qui a échoué samedi dernier face à Candice et Djebril, se livre sur son aventure dans le célèbre château, et notamment sur la façon dont il a vécu cette médiatisation soudaine. Et ce alors qu’il évoquait lors de sa présentation son goût pour la vie solitaire et la peur du regard des autres. Le jeune homme se confie sur la façon dont il a appris le chant seul, sur ce qu’il a aimé durant son aventure, et moins aimé. Puis, Victorien s’exprime sur ses camarades préférés, et sur la personne qu’il voit aller au bout.