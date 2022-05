Invité : Viktor Vincent rentre dans votre tête

Il peut lire dans votre esprit et deviner à quoi vous pensez : Viktor Vincent est l’un des plus grands mentalistes de sa génération et il est de retour avec un nouveau spectacle et une tournée dans toute la France, « Mental Circus ». Un hommage à New York, aux années 1930 et à ses mentalistes – parce que non, le mentalisme ne date pas d’hier. Viktor Vincent est sur le plateau de Quotidien.