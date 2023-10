Invité : Vincent Duclert décrypte la situation dramatique au Haut-Karabakh

L’historien des génocides, Vincent Duclert, est l’invité de Quotidien mercredi 4 octobre. L’auteur notamment du rapport sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda publie ce vendredi un ouvrage intitulé « Arménie, un génocide sans fin et le monde qui s’éteint », aux éditions Belles-Lettres. Il apporte son éclairage sur la situation dramatique au Haut-Karabakh, une région qui n’a jamais été reconnue en 30 ans d’existence, et tente d’expliquer quels sont les pays qui profitent de cette situation, à l’image de la Turquie. L’enseignant chercheur nous en dit également plus sur le traitement parfois extrêmement violent réservé à la population arménienne au Haut-Karabakh et décrypte les raisons d’une exode si rapide et massive. Il se penche enfin sur le poids de la France et de la Russie au sein de ce drame.