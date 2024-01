Invité : Vincent Jeanbrun, le « maire courage » de l’Haÿ-les-Roses

Vincent Jeanbrun est maire de l’Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne. Il y a 10 ans, en 2013, il est devenu le plus jeune maire d’une commune de plus de 30 000 habitants. L’été dernier, il a été surnommé « le maire courage » après l’émotion suscitée par l’agression de sa famille. Il publie « Les deux France, celle du chaos, celle du sursaut », un livre pour raconter son expérience et ses plans pour changer les choses.