Invité : Vincent Lindon est Casanova pour son "Dernier amour"

Vincent Lindon troque son jean porté dans « La loi du marché » pour un costume d’époque. Bienvenue à Londres, en plein XVIIIe siècle, avec ses perruques et ses chemises à jabot. Vincent Lindon est Casanova, le tombeur de ses dames. Il vit dans la luxure, s’amuse de jeux de séduction et d’argent. Mais à Londres, dans cette ville qu’il découvre, Casanova va rencontrer son premier et seul amour : Marianne, dite La Charpillon. La jeune femme va alors le mettre au défi : il doit l’aimer autant qu’il la désire s’il veut espérer la toucher. Benoît Jacquot signe ici un film sulfureux, tendu, sur le séducteur le plus célèbre de l’histoire. Vincent Lindon est sur le plateau de Quotidien pour en parler.