Invité: Vincent Milliot, aux origines de la police

La police n’a jamais été plus au centre de l’actualité que ces derniers mois : violences policières, violences contre les forces de l’ordre, lien de confiance brisé avec la population, manque de formation, … Avec le professeur d’histoire moderne et chercheur spécialiste de la police Vincent Milliot, on revient aux origines des forces de l’ordre. Leur création, leur rapport avec la population au fil des époques, pour essayer de comprendre comment on en est arrivés à la situation actuelle. Vincent Milliot est sur le plateau de Quotidien.