Ses musiques sont connues à travers le monde entier. En France, on les chantonne parfois même sans savoir qu’il en est l’auteur. Pourtant, Vladimir Cosma est bien le compositeur des plus grands succès du cinéma français : La Boum, Le grand blond avec une chaussure noire, l’aile ou la cuisse, Rabbi Jacob. À 78 ans, il est une légende du septième art français, et de la musique. Vladimir Cosma est sur le plateau de Quotidien.