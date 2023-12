Invité : Wilson Fache, le jeune journaliste lauréat du prix Albert Londres

Le journaliste et grand reporter, Wilson Fache, qui vient de recevoir cette semaine le prestigieux prix Albert-Londres pour ses articles dans la presse écrite, est l’invité de Quotidien vendredi 1er décembre. Le Belge de 31 ans, qui a déjà couvert de nombreuses zones de guerre rêvait pourtant de devenir chef cuisinier lorsqu’il était enfant. Il revient sur ses débuts en tant qu’indépendant, avec la farouche conviction de faire du grand reportage de terrain à travers le monde. Un rôle d’indépendant aujourd’hui important pour lui. Il se livre sur sa capacité à emmener un public dans une atmosphère par l’écrit, en passant beaucoup de temps sur le terrain et en s’imprégnant des conditions. Wilson Fache explique s’être habitué aux risques, notamment de par ses formations et son expérience, et se livre sur l’inquiétude de sa famille à chacun de ses départs dans des pays à hauts risques. Il se confie aussi sur l’importance d’un fixeur, sorte de guide, dans certaines zones de guerre comme en Ukraine. Puis il revient sur la situation à Gaza, qu’il connaît depuis 2018.