Invité : Xavier de Moulins se confie sur la thérapie par les chevaux dans son nouveau roman (Partie 2)

Xavier de Moulins, présentateur du JT de M6 depuis 12 ans et de “66 minutes”, vient de sortir son dixième roman, ”La nuit des pur-sang". Ce livre intime raconte une histoire de résilience, celle de personnages rongés par les drames de l’enfance et de l’âge adulte qui se retrouvent dans un centre équestre aux portes de Paris. Xavier de Moulins, lui-même cavalier, mêle sa passion pour la littérature et les chevaux dans ce nouveau roman. Il livre également des fragments de sa propre histoire, ayant lui-même vécu des transformations profondes grâce aux chevaux à différentes étapes de sa vie. Il décide même à 17 ans d’apprendre l’équitation à des autistes et constate les pouvoirs de rééducation des chevaux. Xavier de Moulins répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.