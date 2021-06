Invité : Xavier Jaravel, lauréat du Prix 2021 du meilleur jeune économiste

C’est une tradition chez Quotidien : tous les ans, nous recevons le prix du meilleur ou de la meilleure économiste de l’année décerné par le journal Le Monde et le Cercle des économistes. Cette année, l’heureux lauréat s’appelle Xavier Jaravel, il a 31 ans et est professeur à la London School of Economics.