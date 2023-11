Invité : Yamê, la révélation aux influences éclectiques

Yamê est l’invité de Quotidien, vendredi 24 novembre. L’artiste âgé de 30 ans, Emmanuel Sow de son vrai nom, qui a grandi entre la France et le Cameroun, est l’une des révélations de l’année dans l’hexagone avec la sortie de son album intitulé « Elowi ». Il aborde son interview en mettant en lumière sa passion pour son père, l’artiste Mbacke Sow, et pour l’informatique. D’abord gestionnaire de données au sein d’une entreprise de la tech le jour, et pianiste dans des boîtes de jazz la nuit, il revient sans complexe sur sa particularité physique suite à une chute de deux étages lorsqu’il était enfant. Puis, il se penche sur ses talents d’artiste, sur sa voix qu’il a travaillé seul, et sur ses influences musicales éclectiques. Yamê se penche ensuite sur la partie business de l’industrie musicale, et sur son titre « Bécane », issu d’un besoin de sentiment de liberté. L’artiste met également en avant ses colocataires qui ont travaillé avec lui sur l’album, avant de se livrer sur une anecdote étonnante autour des producteurs Pharrell Williams et Timbaland.