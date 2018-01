Invité - Yann Moix : sa violente charge contre Emmanuel Macron

Yann Moix est en colère. Dans une lettre ouverte parue dans Libération, l’écrivain et réalisateur s’en prend à Emmanuel Macron et sa politique migratoire. Il dénonce le discours « double » et « creux » du président. Il l’accuse de laisser « perpétrer à Calais des actes criminels envers les exilés ». Celui-ci affirme avoir été témoin de bavure policière où les « fonctionnaires frappent, gazent, caillassent, briment, humilient des adolescents, des jeunes femmes et des jeunes hommes dans la détresse ». Yann Moix accuse Emmanuel Macron de trahir et d’insulter les valeurs de la France, le qualifie de « Tartuffe » et affirme qu’il est indigne de la fonction présidentielle. Invité de Quotidien, il ne mâche pas ses mots à l'égard d'Emmanuel Macron et de son ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.