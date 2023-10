Invité : Yotam Ottolenghi, le chef qui a révolutionné la cuisine moderne

Le chef cuisinier et écrivain anglo-israélien, Yotam Ottolenghi est l’invité de Quotidien vendredi 13 octobre 2023. Le passionné de cuisine qui a grandi à Jérusalem et qui vit désormais à Londres, est devenu au fil des années un véritable phénomène mondial avec plusieurs ouvrages de cuisine pour tous. « Cookbook », « Simple », ou encore « Jérusalem », qui au-delà d’être un livre de cuisine, rend magnifiquement hommage à cette ville sainte, unique au monde, et qui vient d’être réédité. Le chef se livre dans un premier temps sur les terribles attaques qui endeuillent actuellement son pays, puis se penche sur son amitié avec Sami Tamimi, musulman de Jérusalem qu’il a rencontré dans les années 1990. Il partage le pouvoir de la nourriture qui représente aujourd’hui pour lui la seule force capable d’unir des Juifs et des Arabes au sein de la ville sainte. Puis met en lumière des produits typiques du Moyen-Orient comme le zaatar, le houmous ou le sandwich aux falafels, qui ravive en lui des souvenirs forts. Yotam Ottolenghi revient aussi sur ses années à étudier la philosophie, sur la façon dont il a su rendre les légumes « sexy », ou encore sur les trois produits essentiels à avoir chez soi.