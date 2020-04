En savoir plus sur Yann Barthes

Esther Duflo est économiste. Ses travaux sur la pauvreté et le développement lui ont permis de devenir la plus jeune prix Nobel d’économie de l’Histoire. Enseignante au très prestigieux Massachussets Institute of Technology, elle répond à nos questions sur les conséquences du Coronavirus et du confinement sur l’économie à moyen et à long terme.