Invitée : Adèle Castillon partage son addiction à travers son nouvel album « Plaisir risque dépendance »

Adèle Castillon n’a que 21 ans, mais n’a pas prévu de prendre son temps. Après avoir cumulé les followers sur sa chaîne YouTube créée à 13 ans, elle connaît un succès planétaire au sein de Videoclub, son ancien duo fondé à 17 ans avec Matthieu Reynaud. Ensemble, ils engendrent plus de 200 millions d’écoutes en téléchargements en France, en Belgique et jusqu’au Mexique. Mais après l’annonce de la séparation du duo au printemps 2021, Adèle Castillon reprend de la chanson et sort son tout nouvel album en solo « Plaisir risque dépendance » dans lequel elle parle de son addiction aux médicaments. Ce vendredi 20 octobre, elle est l’invitée de Quotidien pour répondre aux questions de Yann Barthès.